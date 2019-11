Pubiomanikud: linn ajab kliendid kasiinodesse

Homme tuleb Tallinna volikogus arutlusele linnavalitsuse otsus, millega on kavas lubada alkoholimüüki meelelahutusasutustes tööpäevale eelneval ööl kella kaheni ja puhkepäevale eelneval ööl kella kolmeni. Erand tehtaks kasiinodele ja hotellidele.

Alkoholi müügiaega on kavas lühendada alates 2020. aasta juunist. Korrakaitseseadusest tulenevalt ei kehtiks piirangud uusaastaööl, ööl vastu 25. veebruari ja 24. juunit.

«Mulle tundub, et linnavalitsus tegutseb selles küsimuses kiirustades ja ei ole oma otsuse eri tahke piisavalt läbi kaalunud. See otsus paistab sarnane riigi paari aasta taguse alkoholiaktsiisi tormaka tõstmisega, mis nüüd jälle tagasi pöörati,» ütles kesklinnas tegutsevate pubide Shamrock Irish Pub, Highlander Scottish Pub ja Fin McCools Irish Pub esindaja John Hardie pressiteates.

Hardie sõnul peaks linn arvestama sellega, et keelamine võib viia soovimatute tagajärgedeni. «Näiteks meie pubides on suur turistide, sealjuures Soome turistide osakaal ja kui nad otsustavad pärast linna uusi piiranguid oma Tallinna-reisidest loobuda, mõjutab see kindlasti negatiivselt linna teenindussektorit laiemalt, mitte ainult klubisid ja pubisid,» märkis ta.