Ministeerium Rail Balticu kriisist: eeldame hea koostöö jätkumist

«Rail Baltic on Eestile, Lätile ja Leedule keeruline ja väga suuremahuline projekt, mis on ajalooliselt unikaalne ja vajab kolme riigi ja Euroopa Komisjoni vahelist tihedat koostööd. Ühised suured eesmärgid oleme kokku leppinud ja nendest lähtume ka täna. Keerukaks muudab projekti asjaolu, et ka nüanssides on vajalik leida kõiki osapooli rahuldavad lahendused,» märkis Moppel Postimehele saadetud kommentaaris.

Rail Balticu projekti koordineerimiseks loodud RB Rail ASi 62 töötajat saatsid avaliku pöördumise, milles märgivad, et Tallinnast Poola piirini kiirraudtee ehitamine on ohus kehva juhtimise ja huvide konflikti tõttu.

«Mõistan, et ühisettevõtte töötajad tunnevad muret Rail Balticu tuleviku üle ning oleme nõukoguga nende poolt välja toodud väljakutsetega kursis. Mul on heameel tõdeda, et pöördumises on välja toodud RB Raili töötajate endi tahe raudtee ehitus ellu viia,» ütles Moppel.

Pärast tegevjuhi Timo Riihimäki tagasiastumist saatsid RB Raili töötajad oktoobri lõpus Balti riikide peaministritele ning transpordiministritele palve hakata kiiremas korras kitsaskohti lahendama.

Tegevjuhi ja tehnoloogia peadirektori Mart Nielseni lahkumine tähendab, et viimase 14 kuu jooksul on RB Railis vahetunud juba viis tippjuhti. See väljendab ettevõtte töötajate hinnangul struktuurseid probleeme projekti elluviimises.

Moppeli sõnul käib praegu töö, et leida ühisettevõttele uued juhid, tagada töörahu ja jätkata tegevustega vastavalt ajagraafikule.

«Jõudsalt edasi liikumiseks peab olema järgmistel kuudel ja aastatel põhirõhk suunatud projekteerimistegevuste lõpetamisele ning ehituse alustamisele. Samuti on oluline tagada, et senine Euroopa Liidu ning Balti riikide rahastus projektile oleks kasutatud plaanide kohaselt, otstarbekalt ning aegsasti,» ütles ta.