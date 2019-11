Tellijale

Alustame algusest. VTA on ainuüksi sel aastal avastanud M.V.Wooli Harku tehasest listeeriabakterit 18 ja Vihterpalu tehases 8 korral. Amet on leiud saatnud sekveneerimisele – selle käigus määratakse bakteri konkreetne tüvi – ning leidnud 35 korral, et tüveks on ST1247. VTA vaatas samamoodi sisse ka varem tehtud proovidesse ning tegi järelduse, et ST1247 on tehastes pesitsenud juba enam kui kaks aastat.