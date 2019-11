Üllatus, üllatus: vaatamata rahapesuskandaalile tõuseb SEB aktsia tublisti

Kaks tundi pärast kauplemise algust oli SEB aktsia kerkinud 4,1 protsenti, 83,2 Rootsi kroonini. Tõusulaines on ka Swedbanki aktsia mis on kallinenud 1,28 protsenti, 126,25 Rootsi kroonini.

Kaks nädalat tagasi teatas SEB börsile, et saatest «Uppdrag granskning» võeti pangaga ühendust ja teatati, et nad kajastavad lähiajal arvatavat rahapesu Balti riikides, ja et asjaga olevat seotud ka SEB. Rootsi suurpanga aktsia hind kukkus õhtuks 12 protsenti.