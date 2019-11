Rail Balticu töötajate ühispöördumine: projekt on kriitilises seisus

Tegevjuhi ja tehnoloogia peadirektori Mart Nielseni lahkumine tähendab, et viimase 14 kuu jooksul on RB Railis vahetunud juba viis tippjuhti. See väljendab ettevõtte töötajate hinnangul struktuurseid probleeme projekti elluviimises.

«Me usume, et projekti edu tagamiseks on oluline ühendada jõud kõigi Balti riikide vahel enne ehituse algust. On aeg küsida riikide parlamentidelt, valitsustelt ja Euroopa Komisjonilt, kas Rail Baltic on projekt, mis toob Balti riikidele ja Euroopa Liidule pikaajaliselt kasu või jätkab see ebaefektiivselt, huvide konfliktide ja hooletu suhtumisega Euroopa Liidu ja riiklikesse vahenditesse. Meie, RB Rail AS-i töötajad, oleme pühendunud aktiivsesse rolli Rail Balticu juhtimise ja ellu viimise parendamisse,» seisab kirjas.