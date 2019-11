Soomere: sadamate haldamisel tuleb arvestada, kust suunast tuul puhub

TA president ja rannikutehnika professor Tarmo Soomere ütles oma ettekandes muutustest maailmameres ning Läänemerel, et kui tahame kiiresti muutuvas maailmas ellu jääda, tuleb eristada ebameeldivaid muutusi fataalsetest. Tema sõnul on Läänemere seisundi halvenemine ja hapnikuvaeste piirkondade laienemine globaalse kliimamuutusega otseselt seotud. Valitsevate tuulesuundade muutuse tõttu on hapnikurikka ookeanivee suuremahulised sissevoolamised Läänemerre viimase poole sajandi jooksul vähenenud kuuelt korralt aastas keskmiselt ühe korrani viie aasta jooksul.

«Golfi hoovuse nõrgenemine on lokaalne probleem. Veemasside transpordi seiskumine ja ookeanivee hapnikuga rikastamise lõppemine jäätekke vähenemise tõttu Põhja-Atlandil on globaalne probleem. Kliimamuutuste võti on Arktikas ja vähem Antarktikas,» märkis Soomere ning lisas, et Eesti peaks oluliselt suurendama oma aktiivsust Arktika Nõukogu tegevuses.

Tuulte suuna muutumise ebameeldiv tagajärg sadamapidajatele on lainete suuna muutumine, mis võib ranna ümber kujundada mitte aastakümnete, vaid tundidega. Sadamakohad on valitud ajalooliselt välja kujunenud rannajoont arvestades ning pole kaitstud ebatavalisest suunast tulevate tormide eest. Varasemast erinevast suunast puhuv tormituul ei pea olema kuigi tugev, et lained sadamarajatistele ja sadamas seisvatele alustele tõsiseid kahjustusi tekitaksid, selgitas Soomere.

Raivo Vare kirjeldas maailmamajanduse ja globaalpoliitika mõju Eesti transpordile ning rõhutas, et üleilmsete jõujoonte ümber kujunemine ja Kagu-Aasia mõju suurenemine maailmas puudutab otseselt ka Eestit. Hiinlaste kavandatav Põhja-Jäämere laevatee kasutusele võtmine asetab Vare sõnul uude konteksti ka Helsingi-Tallinna tunneli ning Rail Balticu rajamise.

AS Saarte Liinid juhatuse esimees Villu Vatsfeld ütles ettevõtte 25-aastast ajalugu kokku võttes, et kunagi Väinamere saarte ühendussadamate haldamiseks loodud firma majandab tänaseks 18 sadamat, nende hulgas Eesti kõige lääne-, põhja-, ida- ja lõunapoolsemaid.