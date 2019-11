Peaminister Ratas palus Boltilt ja teistelt idufirmadelt, et nad ei koliks Eestist ära

Peaministri palve on ajendatud idufirmade ja investorite soovist muuta seadust vastavalt, et osaühingute osakute võõrandamise kinnitamiseks ning lõdvendamiseks ei peaks enam füüsiliselt notari juurde minema.

Kuigi peaminister palus Bolti esindajalt, et nad ei lahkuks Eestist, siis kinnitab ettevõtte pressiesindaja Karin Kase, et esialgu ei plaani firma Eestist kuhugi kolida.

Õiguskomisjoni esimees, keskerakondlane Jaanus Karilaid ütles, et eelnõuga tahetakse vähendada olukordi, kus välisinvestorid loobuvad Eestisse raha paigutamast, sest osaühinguga tehingute tegemine on liiga keeruline ja kulukas.

«Naaberriikidega võrreldes on meil bürokraatiamäär liiga kõrge. Hõivatud välisinvestor ei pruugi leida aega Eesti notari juurde allkirja andma tulla. Sellepärast loome võimaluse teha seda distantsilt juhul, kui sellega on nõus kõik osanikud,» ütles Karilaid pressiteate vahendusel.

Komisjoni liige, Reformierakonna fraktsiooni esimees Kaja Kallas märkis, et praeguse süsteemi kohmakuse tõttu on juba mitmed tehingud läinud naaberriikidesse. «Jäigad vormipiirangud on alustavatele osaühingutele suur takistus ja see raha läheb Eestist mööda. Muudatustega tõstame Eesti osaühingu kui ettevõtlusvormi atraktiivsust ja konkurentsivõimet Euroopa Liidus,» ütles Kallas.