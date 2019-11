Meremeeste ametiühing: Eesti laevaperet sunniti rikkuma kollektiivlepingut

Kõik EMSA sõlmitud kollektiivlepingud sätestavad selle, et kui laev on sadamas, kus on kollektiivne töötüli sadamatööliste ametiühingu osavõtul, siis ei tohi keegi laevapere liikmetest tegelda peale- ja mahalaadimisega, mida traditsiooniliselt või ajalooliselt teeksid töötülis osalevad sadamatöölised ja mis võiks mõjutada töötüli kulgu.

«Eks me kohe hommikul arutame oma juhtkonnas ja ka laeva usaldusisikuga, mis me ette võtame. Üks on selge, et me ei aktsepteeri taolist laevapere survestamist, millega selgelt rikutakse kehtivat kollektiivlepingut. Esimene samm saab olema selgituse nõudmine tööandjalt, kelle alluvuses kõnesoleva laeva kapten töötab ehk siis Navirail OÜ-lt,» kommenteeris EMSA esimees Jüri Lember.