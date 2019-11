Bloomberg viskas Michael Bloombergi oma miljardäride edetabelist välja

Ajakirja Forbes andmetel on Michael Bloombergi vara väärtus 55,5 miljardit dollarit ning maailma rikkaimate inimeste edetabelis on ta üheksandal kohal. Talle kuuluv Bloomberg on maailma üks suuremaid meediaettevõtteid, kus töötab kokku 2700 reporterit ja toimetajat.