Konkurentsiamet ei taha maksejõuetutega jagelemist enda kaela võtta

Eelnõuga on plaanis teha pankrotiseaduses ligi 150 muudatust. 2021. aasta alguses jõustuvate olulisemate muudatuste hulgas on näiteks veel plaan koondada maksejõuetuse menetlemine Harju ja Tartu maakohtusse, et tekiksid nö spetsialiseerunud kohtud ja kohtunikud. Samuti tahetakse kehtestada maksejõuetuse eeldused. See tähendab, et maksejõuetust eeldatakse näiteks juhul, kui ettevõtte juhatus teeb raskeid juhtimisvigu, mille tagajärjel võib ettevõte muutuda maksejõuetuks või kui ettevõtte juhatuse liige on lahkunud Eestist, et hoiduda oma kohustuste täitmisest.