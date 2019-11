Rail Balticu ühisettevõttest lahkub veel üks juht

Nielsen ütles, et soovib edaspidi töötada erasektoris. Nielsen, kelle ametiaeg lõpeb 23. detsembril, on töötanud RB Rail AS tehnilise juhina alates 2018. aasta märtsist. Tema koha võtab üle ettevõtte planeerimis- ja rakendusvaldkonna juht Kaido Zimmermann.

Lisaks nimetas RB Rail ASi nõukogu ametisse uue ajutise tegevjuhi Agnis Driksna, kes on «European Railway Lines» arendus- ja kommunikatsiooniosakonna direktor. Varasemalt on Agnis Driksna töötanud Läti transpordiministeeriumis Euroopa Liidu osakonna asedirektorina ja Euroopa Liidu õigusdivisjoni juhina. Ta on olnud ka Läti konkurentsivõime nõukogu õigusnõunik. Driksna on omandanud magistrikraadi ärijuhtimises ja õiguses Riia Stradiņši Ülikoolis ning Euroopa Liidu õiguses Concordia Rahvusvahelises Ülikoolis Eestis.

Senise juhi Timo Riihimäki viimane tööpäev on 1. detsembril. Paralleelselt alustab ühisfirma nõukogu ka alalise tegevjuhi otsimist.

RB Rail ASi nõukogu esimees Karolis Sankovski ütles, et ühisfirmaga liituvad kaks kõrgema taseme spetsialisti. «Oleme kindlad, et nii Driksna kui ka Zimmermann tagavad ettevõtte pideva juhtimise kuni RB Rail AS-i alalise juhatuse liikme ametisse nimetamiseni,» ütles Sankovski.

Ta lisas, et peagi suurendatakse ka ühisettevõtte juhatust, määrates programmi juhtimise ülema, kes vastutab projekti kooskõlastatud ja õigeaegse elluviimise eest.