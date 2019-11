Hobisukeldujad leidsid Ahvenamaal laevatee lähedalt meremiini

Hobisukeldujad leidsid nädalavahetusel Ahvenamaal Marienhamni lähedal sukeldudes umbes 20 meetri sügavuselt meremiini ning teatasid sellest Soome merepäästekeskusele, kirjutas Ahvenamaa kohalik uudisportaal Nya Aland. Sukeldujate info kohaselt on tegemist sarvmiiniga, mis asub Rödhamnsfjärdeni piirkonnas laevatee läheduses, kuid see on püsivalt merepõhjas paigal ning hetkel laevadele ohtu ei kujuta. Ahvenamaa maanõunik Katrin Sjögren pöördus abipalvega Soome kaitsejõudude poole.