Fotod: M.V. Wool lukustas VTA-le ukse, amet kutsus politsei

Ettevõte saab alustada taastootmist juhul, kui on ametile tõendanud, et käitlemine on nõuetekohane ning konkreetne oht kõrvaldatud.

M.V. Wool ütles pressiteate vahendusel, et ettekirjutus on põhjendamatu ja ebaproportsionaalne, kuna VTA on avalikkusele kinnitanud, et tarbijateni jõudev toit on ohutu. Eestis ei ole tänavu ükski inimene haigestunud listeeriabakterist ST1247, mida on seostatud M.V. Wooliga. Lisaks on ettevõte esitanud tegevuskava, et bakter tootmisest välja juurida.