Miljonär Neinar Seli peab välisinvestoreid kolonisaatoriteks

«Kui ma telliksin endale tehase või toodaksin kuskil Kaug-Idas või Aasias odava tööjõuga, siis mind ka sealne kohalik elu ega kogukond ei huvitaks. Peaasi on see toode odavalt kätte saada. Välisinvestorid, kes meile siia tulevad, nende käitumine on täpselt sama,» rääkis Seli, kelle arvates peaks IPOsid korraldades riik käituma Eesti enda kodanike huvides.