Uber jäi Londonis tegevusloata

«Transport for London (TfL) jõudis järelduseni, et ei anna Uber London Limitedile (Uber) uut tegevuslitsentsi, mida see taotles,» teatas transpordiamet.

Peamiselt heitis järelevalveamet Uberile ette turvalisusega seotud probleeme, mistõttu on ohus USA firma kõige olulisema Euroopa turu kaotamine.

Otsust on võimalik 21 päeva jooksul apelleerida ning sel juhul võib Uber Londonis jätkata kuni kaebuse menetluse lõppemiseni.

«Kui nad otsustavad edasi kaevata, on Uberil võimalus tõestada, kas ta on piisavalt tegutsenud puuduste kõrvaldamiseks ning reisijate ohutuse tagamiseks,» märkis transpordiameti esindaja Helen Chapman.

Järelevalveamet tuvastas muuhulgas, et Uberiga tehti 14 000 sõitu juhtide poolt, kellel polnud selleks luba – nimelt kasutasid nad platvormi poolt heakskiidetud juhtide identiteete.

Ühel juhul tuvastas amet, et juht kasutas Uberi rakendust ka pärast seda, kui tema litsents oli sündsusetute lastepiltide levitamise eest tühistatud.

Uber ei lükanud transpordiameti süüdistusi ümber, kuid pidas otsust erakordseks ja valeks. Firma kinnitusel otsus apelleeritakse ning samal ajal kavatsetakse tavapäraselt edasi tegutseda.

2018. aasta juunis jäi Uber Londonis viieaastasest loa ilma ning sai tegutsemiseks 15 kuu pikkuse ajutise litsentsi.

Uberi ajutine tegevusluba aegus septembris, millele Londoni transpordiamet andis kahekuulise pikendusega armuaega.

London on Uberi jaoks olulisim Euroopa turg, USA firmal on seal 3,5 miljonit klienti ja 45 000 juhti. Uberi aktsia kukkus pärast teadet eelkauplemisel 6,3 protsenti ehk firma 50 miljardi dollari suurusest väärtusest võib börsi avanemisel haihtuda 3 miljardit dollarit.

Bolti võimalus

Suvel Londonisse laienenud Bolti juht Markus Villig märkis toona, et tegevus käivitus koos äpisisese paanikanupuga, mis lisab turvatunnet juhile ja reisijatele. Nupule vajutamine loob ühenduse politseiga ja saadab sõnumi ööpäevaringselt töötavale klienditoetüksusele.

«Londoni suuruses linnas on turvalisusel suurem kaal ja sellele vastavad ka regulaatori ootused. Kuna konkurendid ei ole minevikus turvalisust piisavalt tähtsaks pidanud, on ka nõuded karmistunud,» rääkis Villig.

It's a great time to switch to fairer ridehailing in London. 🇬🇧https://t.co/R2ws1hHFBY — Markus Villig (@villigm) November 25, 2019

Uberi probleemidest kirjutas Postimees pikemalt ka laupäeval.

«Et linnades võimalikult head transporditeenust pakkuda, peab vastutustundlik transpordiplatvorm kohaliku omavalitsusega koostööd tegema,» märkis Bolt Postimehele saadetud kommentaaris.

«Bolt suhtles Londoni transpordiametiga ligi aasta aega, et vastata kõigile nõutavatele tingimustele ja me pöörame jätkuvalt suurt tähelepanu sellele, et meie platvormi kasutavad juhid järgiksid kõiki kehtivaid nõudmisi.

Juhtide ja sõitjate turvalisuse tagamiseks on oluline teada, kes meie juhid on ja tunda huvi nende käekäigu vastu. Selleks, et ellu viia oma nägemust linnatranspordi tulevikust, peame me vastama oma kasutajate ootustele – seda nii väärtuste, kvaliteedi, ohutuse kui keskkonnasõbralikkuse osas.