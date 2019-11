VTA peatas M.V.Wooli tegevuse: puhastus polnud piisavalt tõhus

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul sündis sulgemise otsus põhjaliku analüüsi tulemusel. «Kuna ettevõtte senised tegevused pole taganud ohu maandamist, siis ettevõtte toidukäitlemise peatamine on meede tagamaks, et tarbijani ei jõuaks haigustekitajaga saastunud toit,» selgitas Kalda.

Ettevõte saab alustada taastootmist juhul, kui on ametile tõendanud, et käitlemine on nõuetekohane ning konkreetne oht kõrvaldatud.

Listeria monocytogenes'e tüvi ST1247 on põhjustanud haigestumisi nii Eestis kui ka Euroopas. Tegemist on puhangutüvega, mis on väga tõvestav ning ohustab ennekõike nõrga immuunsüsteemiga inimesi – rasedaid, vanureid jne. Listerioosile on omane pikk peiteaeg, mis varieerub mõnest päevast kuni kolme kuuni.

Esimene teade tuli märtsis

8. märtsil sai VTA Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) käest informatsiooni, et viies Euroopa Liidu liikmesriigis on inimestel olnud Listeria monocytogenes'e haiguspuhanguid. Analüüsi tulemused seostasid selle Eesti ettevõtte M.V.Wool ASi toodetega, misjärel tegi VTA 13. märtsil tootjale ettekirjutuse, et see oma väljastatava toodangu ohutust rangemalt hindaks.

M.V.Wool: töötajad lähevad sundpuhkusele

Seoses ettekirjutusega kutsub M.V.Wool VTAd võtma riikliku järelevalve käigus uhtmeproove, et saada analüüsitulemuste alusel ettevõtte puhtusele kinnitus, kuna viimase kuu aja jooksul ei ole tehasest listeeriat leitud.

M.V.Wool täidab ettekirjutuse, teeb kõik tekkinud olukorra lahendamiseks ja suhtleb täiendavalt kõigi partneritega. Ettevõte teatas, et kuni olukorra lahenemiseni peavad töötajad arvestama sundpuhkusega alates homsest, 26. novembrist.

M.V.Wool leiab, et ettekirjutus on põhjendamatu ja ebaproportsionaalne, kuna VTA on avalikkusele kinnitanud, et tarbijateni jõudev toit on ohutu. Eestis ei ole tänavu ükski inimene haigestunud listeeriabakterist ST1247, mida on seostatud M.V.Wooliga. Lisaks on ettevõte esitanud tegevuskava, et bakter tootmisest välja juurida.

Pärast 23. oktoobrit on M.V.Wool AS võtnud Harku tehases ligi 500 listeeriaproovi, mis kõik on olnud puhtad. Ettevõte on enesekontrolli eesmärgil võtnud tootmispindadelt 63 proovi ning toodetest 428 osaproovi. Analüüse teevad sõltumatud ja ametlikult akrediteeritud laborid.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning tooted on ohutud.