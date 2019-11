VTA peatas M.V.Wooli tegevuse

Amet on seisukohal, et ettevõte tegevused haiguspuhanguid põhjustanud listeeria tüve ST1247 hävitamiseks ettevõttes pole olnud piisavad. VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul sündis sulgemise otsus põhjaliku analüüsi tulemused.

«Kuna ettevõte senised tegevused pole taganud ohu maandamist, siis ettevõtte toidukäitlemise peatamine on meede tagamaks, et tarbijani ei jõuaks haigustekitajaga saastunud toit,» selgitas Kalda.

Seni kehtis ettevõttele nn nulltolerants Listeria monocytogenes'ele. Kuna amet on järelevalve käigus jätkuvalt tuvastanud Listeria monocytogenes'e esinemise ettevõttes, siis ettevõtte poolt teostatud puhastus pole olnud piisavalt tõhus.

Ettevõte saab alusta taastootmist juhul, kui on ametile tõendanud, et käitlemine on nõuetekohane ning konkreetne oht on kõrvaldatud.

Listeria monocytogenese tüvi ST1247 on põhjustanud haigestumisi nii Eestis kui ka Euroopas. Tegemist on puhangutüvega, mis on väga tõvestav ning ohustab ennekõike nõrga immuunsüsteemiga inimesi – rasedaid, vanureid jne. Listerioosile on omane pikk peiteaeg, mis varieerub mõnest päevast kuni kolme kuuni.

Listeeriasse nakatumise põhjusteks võib olla saastunud toit nagu näiteks liha, kala, piimatooted, salatid ja puu- ja juurviljad. Erinevalt teistest toidu kaudu levivatest bakteritest võib listeeriabakter paljuneda isegi madalatel temperatuuridel ehk ka näiteks külmkapis.

Esimene teade tuli märtsis

8. märtsil laekus VTA-le Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) poolt informatsioon, milles anti teada viies Euroopa Liidu liikmesriigis Listeria monocytogenes'e haiguspuhangutest inimestel.

Analüüsi tulemused seostasid haiguspuhanguid Eesti ettevõtte M.V. Wool ASi toodetega. Sellest lähtuvat tegi VTA 13. märtsil ettevaatusabinõuna ettekirjutused täiendavateks meetmeteks väljastatava toodangu ohutuse hindamisel.

Eelnevat oli VTA tunnistanud ettevõtte poolt toodete ohutuse tagamiseks rakendatavad meetmed piisavaks.

4. juunil avalikustasid EFSA ja ECDC rahvusvahelist puhangut puudutava riskihinnangu. EFCA-ECDC raportis välja toodud haigus- ja surmajuhtumid on seotud AS-i M.V.Wool tööstuse ja selle toodanguga ning mitte AS-i M.V.Wool poolt kasutatava toorainega.

Seni ettevõttele seatud nõuete kohaselt oli M.V.Wool kohustatud teostama proovivõttu iga toote partii osas tuvastamaks Listeria monocytogenese leidumine, enne kui toit on viidud selle tootnud toidukäitleja vahetu kontrolli alt välja. Positiivse Listeria monocytogenese tulemuse korral polnud lubatud partiid ettevõttest välja saata.

M.V.Wool: kuu aega on kõik proovid olnud puhtad

Pärast 23. oktoobrit on M.V.Wool AS võtnud Harku tehases ligi 500 listeeriaproovi, mis on ettevõtte teatel olnud kõik puhtad. Ettevõte on enesekontrolli eesmärgil võtnud tootmispindadelt 63 proovi ning toodetest 428 osaproovi. Analüüse teevad sõltumatud ja ametlikult akrediteeritud laborid teatas ettevõte.