Investorid ootavad börside jõulurallit

Eelmisel aastal olid turud mures, et USA Föderaalreserv (Fed) tõstab baasintresse liiga kiiresti. Sel aastal on vastupidi, Fed on intressimäärasid hoopis langetanud ja ehkki detsembris uut langetamist ei oodata, ei oodata ka uut baasintresside tõstmist.

Teiseks optimismi põhjuseks on asjaolu, et tugevad globaalsed aktsiaturud liiguvad tunduvalt sünkroonsemalt kui aasta tagasi.

«Väljavaated on sellel aastal paremad,» ütles Reutersile investeerimisfirma Robert W. Baird turgude strateeg Michael Antonelli. «Küsimus ei ole ainult USA aktsiaturgudes, millel läheb hästi. Sama toimub paljudes kohtades kogu maailmas, mistõttu on investorid palju riskialtimad,» lisas ta.

Üheks küsimärgiks on USA kaubandusvaidlused Hiinaga. Vaidlused pole veel lõplikku lahendust leidnud, aga esialgsete lepete suhtes on tekkinud optimism, mis võiks kergitada aktsiaturge kuni järgmise aasta alguseni.

Samal ajal on paljudel meeles ka eelmise aasta sügav langus. Jõululaupäeval langes USA aktsiaindeks S&P 500 2,5 protsenti, mis oli ka aastatagune põhi. Neljandas kvartalis oli indeksil ka suurim neljanda kvartali langus alates 2008. aastast ehk finantskriisi haripunktist. Ajavahemikul 20. septembrist kuni 24. detsembrini 2018 kukkus S&P 500 indeks tervelt 19,8 protsenti.

«See seisab kõikidel meeles. Me kõik kardame, et detsembris tuleb suur väljamüük,» nentis investeerimisfirma LPL Financial turgude vanemstrateeg Ryan Detrick.

Aktsiaindeksid mitmel pool maailmas on ühinenud USAga ja kerkinud uutele rekordtasemetele. Euroopa aktsiaindeks Stoxx 600 on tõusnud sel aastal 19 protsenti ning kerkinud enam kui nelja aasta kõrgeimale tasemele.

Aasta lõpul ja uue aasta esimesel kahel kauplemispäeval toimuvat aktsiate tõusu nimetatakse jõuluralliks või jõuluvanaralliks. Eelmisel aastal kerkisid USA aktsiaturud jõululaupäeva põhjast tagasi ning viimase seitsme päevaga kerkis indeks S&P 500 indeks 1,3 protsenti, mis on keskmine tõus alates 1950. aastast.

Kuid jõuluralli ärajäämine viitab reeglina rasketele aegadele järgnevatel kuudel.