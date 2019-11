Analüütik: Tallink võiks Eestis avada Starbucksi kohvikud

LHVs ja pikka aega SEBs töötanud Wallander asutas novembris ühe-mehe-analüüsifirma Enlight Research, mis on võtnud luubi alla kolme Balti riigi börsiettevõtteid.

Tallinki kohta tehtud ülevaates märgib ta, et tegemist on erinevate pingeridade alusel maailma suuruselt 12. duty-free müüjaga ning juhatusel on selge missioon lõigata kasu oma poole miljardi euro suuruse müügimahuga jae- ja toiduärist.

Arvestades Tallinki kogemusi, peaks laevafirma olema globaalsetele kaubamärkidele atraktiivne partner Balti riikidesse laienemiseks. Üks selline näide on Burger King, mis pärast Tallinki laevadel testimist otsustas sõlmida frantsiisilepingu. Esimesed toitlustuskohad avatakse sel talvel, märkis analüütik Enlight Researchi ülevaates.

Tallink plaanib avada kolmes riigis kokku 50 Burger Kingi restorani ning Wallander eeldab aastas 3-4 toidukoha avamist riigi kohta. See tähendab, et 2025. aastaks võiks burgeriketil olla ligikaudu 50 toidukohta, mille aastakäive võiks olla 48 miljonit eurot pärast frantsiisitasude maksmist. Ärikasumit võiks see tõsta 5 protsenti ehk 4 miljoni euro võrra.

«Kui Burger Kingi laienemine on edukas, võivad sellele järgneda teised tuntud frantsiisid. Me loodame, et Starbucks, mida Tallink juurutab oma laevadel We Proudly Serve kontseptsiooniga, võiks olla järgmine frantsiis, mille Tallink laevalt maa peale toob,» märkis Wallander Enlight Researchi ülevaates.

Ta usub, et frantsiis võiks Tallinki kaudu laieneda isegi väljapoole Balti riike, kus Tallink tegutseb – näiteks Singapuri tütarettevõtte kaudu Aasia riikides. Viimast tuleb siiski pidada praegu spekulatsioonis, märkis Wallander.

Tallinna börsi kolmanda kvartali käekäigust oli põhjalikumalt juttu ka laupäeval.