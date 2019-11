Analüütik: Burger Kingi edu võib Eestisse tuua ka Starbucksi

Tallinki kohta tehtud ülevaates märgib ta, et tegemist on erinevate pingeridade alusel maailma suuruselt 12. duty-free müüjaga ning juhatusel on selge missioon lõigata kasu oma poole miljardi euro suuruse müügimahuga jae- ja toiduärist.

Wallander eeldab aastas 3-4 toidukoha avamist riigi kohta, mis tähendab, et 2025. aastaks võiks burgeriketil olla ligikaudu 50 toidukohta, mille aastakäive võiks olla 48 miljonit eurot pärast frantsiisitasude maksmist. Ärikasumit võiks see tõsta 5 protsenti ehk 4 miljoni euro võrra.

«Kui Burger Kingi laienemine on edukas, võivad sellele järgneda teised tuntud frantsiisid. Me loodame, et Starbucks, mida Tallink juurutab oma laevadel We Proudly Serve kontseptsiooniga, võiks olla järgmine frantsiis, mille Tallink laevalt maa peale toob,» märkis Wallander Enlight Researchi ülevaates.