Suurarendus kaotas rentniku: Eesti ei andnud Soome kõrgkoolile koolitusluba

«Kui me algatame ühe kõrgkooli Eestis, anname talle loa tegutseda, siis me peaksime pakkuma garantiid, et see oleks püsiv ja tõsine ettevõtmine, aga Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hinnangul ei ole selge, et jätkusuutlikult selline kool siin tegutseda saab ja see põhjus, miks võib-olla ei saa, ongi seotud sellega, et me ei saa anda lubadust, et kõik need potentsiaalsed tudengid siia üldse viisat saavad,» rääkis Reimand ERR-i raadiouudistes.