Galerii: Narkokurjategijast Helsingi politseijuhi maja pandi haamri alla

Maja pandi enampakkumisele 19. novembril ning selle hind on nüüdseks kerkinud juba 274 000 euroni. Kokku on 32 huvilist teinud oksjonil, mis kestab vähemalt 17. detsembrini, 104 pakkumist.

Müügisoleva kinnistu pindala on 1,5 hektarit, sellel asub 2017. aastal valminud elamuhoone, ehitusaluse pindalaga 133 ruutmeetrit ning 57-ruutmeetrine abihoone. Lisaks on kinnistul ehitusluba sauna rajamiseks, selle tarvis on juba vundamentki valatud.