Metsik ületootmine: Kanada ladudes seisab mitusada tonni kanepit

400 tonnist piisaks Kanada kahe ja poole aasta nõudluse rahuldamiseks, selgub valitsuse andmetest. Samal ajal on hind kukkunud, kuna turuosa eest võitlevad nii seaduslikud kui ka illegaalsed kasvatajad.

Tohutud laovarud viitavad sellele, et esimese suure lääneriigina kanepi legaliseerinud Kanada tööstus ülehindas rahva soovi mõnuaine järele. Samuti alahinnati ebaseadusliku turu võimet reageerida uutele tegijatele, kirjutab Financial Times.

Ületootmine ja võitlus salakanepiga kanduvad üle ka hindadesse. Cranos Group teatas, et müüs septembris kanepit hinnaga 3,58 Kanada dollarit ehk vaid 2,44 eurot gramm. Aasta algusega võrreldes on hind vähenenud kolmandiku võrra.

Cannabis Benchmarks teatas, et tarbimine ei suuda järge pidada hoogustuva tootmisega. Kuigi investorid jooksid kohalike tootjate nagu Canopy, Aurora, Cronos Groupi ja Tilray aktsiatele tormi, on kliendid jäänud truuks ebaseaduslikule turule.

ArcView ja BDS Analytics eeldavad, et legaalse turu maht kolmekordistub järgmise viie aasta jooksul, mis võtaks tänavadiileritelt ära umbes miljard dollarit. Praegu on legaalse turu aastane maht umbes 1,9 miljardit, mustal turul kaubeldaks aastas aga 2,3 miljardi dollari eest.

Üheks põhjuseks on legaalse jaemüügi kehv areng, mida reguleerivad provintsid. Rahvaarvult suurimas, 14,5 miljoni elanikuga Ontario provintsis on vaid 24 poodi. Provintsi valitsusjuht Doug Ford teatas sel nädalal, et kaalub jaemüügilitsentside väljastamist lihtsustada.