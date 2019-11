Soome fond on Tallinnas soetanud pooltuhat üürikorterit

Soome üürivahenduse turuliidri Vuokraturva OYga samasse gruppi kuuluv Asuntosalkku (tõlkes elamu- või korteriportfell – toim) alustas Tallinnasse investeerimisega umbes viis aastat tagasi.

2015. aastal rääkis Vuokraturva OY suurim omanik ja juht Timo Metsola Kauppalehtile, et esimesed 50 korterit on Tallinnas täieliku saladuskatte all ostetud. «Ettevõttel on plaan lähiaastatel osta tuhandeid kortereid,» lisas ta. «Üks on selge, Eestis ei ole mingit mõtet piirduda paarisaja korteriga.»

Metsola sõnul huvitab investoreid eelkõige vanalinna lähedus, rajoonidest kesklinn, Kalamaja, Pelgulinn ja Kadriorg. Helsingi mõistes vastavad need Eest-Töölö, Kamppi, Kruununhakaa ja Kaartinkaupunki rajoonidele, kus Metsola väitel on investoreil raske midagi teenida.

«Tallinna hinnatud piirkondadest on võimalik veel leida tootlust, sellepärast sinna lähemegi,» sõnas ta mõni aasta tagasi.

Astuntosalkku toimetab Eestis tütarfirmaga Linnakodu OÜ. Ettevõttele kuulub avalike andmete kohaselt nüüdseks juba 600 kinnisasja, kuid nende hulgas on ka parkimiskohti, panipaiku ja garaažibokse.

Korteriomandite arv on kasvanud umbes viiesajani, millest lõviosa asuvad Kesklinna, Põhja-Tallinna ja Kadrioru uusarendustes, muuhulgas Merko arendatud Noblessneri ja Veerenni kvartalites, aga ka Paepargi arendustes Lasnamäe piiril. Ühes majas ostetakse üldjuhul 5-10 korterit.

Viimase majandusaasta aruande kohaselt, mis kattis perioodi 2017. aasta augustist kuni 2018. aasta juuli lõpuni, investeeris Linnakodu Tallinna üürikorteritesse 7,6 miljonit eurot. Enam kui aasta tagasi oli korteriportfelli väärtus 22 miljonit eurot. Ettevõtte müügitulu kasvas aastaga 52 protsenti, ligi 1,2 miljoni euroni. Renditulu oli ligi miljon eurot.

Aruandes seisab, et Linnakodu OÜ eesmärk on investeerida üürikorteritesse ja pakkuda Tallinna parimat üürikodus elamise kogemust. «Vaatamata märkimisväärselt kerkinud hinnatasemele suutis ettevõte kasvatada kinnisvaraportfelli planeeritud mahus ning säilitada senine kiire kasvutempo,» märkis juhatus.

Kriitilisemaks teguriks Tallinna kinnisvaraturul peab ettevõte jõudsalt kerkivat ehitushinda. «See puudutab nii uusarenduste hinnataset kui ka vanade korterite renoveerimiskulusid,» seisab aruandes. «Sellegipoolest lisandus turule mitmeid huvitavaid uusarendusi, mis nii asukoha kui kvaliteedi mõistes sobisid hästi täiendama Linnakodu portfelli.»

Juhatuse sõnul oli juba möödunud aasta suvel näha esimesi märke, et mõned arendajad ei suuda planeeritud müügitempot täita ja ka ehitusgraafikus püsimisel on esinenud tõrkeid. «Kõrgema riski olukorras tuleb hoolikalt valida, milliste arendajatega on koostöö võimalik ja millistega mitte,» selgitasid firmajuhid.

Neli aastat tagasi ütles Asuntosalkku Eesti OY juht Jaakko Sinnemaa, et Tallinn meelitab kõrgema tootluse ja vara väärtuse kasvuga. Kui Helsingi vanemates linnajagudes on võimalik üürikorteritega teenida kuni neli protsenti aastas tootlust, siis Tallinnas kuus. Tema sõnul on piisava üüritootluse juures võimalik hoida kortereid oma kinnisvaraportfellis pikalt. Väärtuse kasvu horisondiks pidasid Soome investorid 12-16 aastat.

Tallinnas valiti kortereid ruutmeetrihinnaga kuni 3000 eurot. Soomlaste sõnul on Eesti maakleritel küll ettekujutus, et soomlased on valmis eestlastest rohkem maksma.

Vuokraturva OYl on Tallinnas üürivahendusteenus Koduingel.

Linnakodu esindajad ei soovinud Postimehele oma plaane täpsustada. «Linnakodu omanikud on otsustanud, et me ei aruta avalikult, sealhulgas ajakirjandusega meie äritegevusega seotud tegemisi ja plaane. Sama poliitika kehtib paraku ka kogu kinnisvarasektori olukorra kommenteerimise kohta,» ütles ettevõtte juhatuse liige Ivo Saluoks.