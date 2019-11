Tellijale

2015. aastal rääkis Vuokraturva OY suurim omanik ja juht Timo Metsola Kauppalehtile, et esimesed 50 korterit on Tallinnas täieliku saladuskatte all ostetud. «Ettevõttel on plaan lähiaastatel osta tuhandeid kortereid,» lisas ta. «Üks on selge, Eestis ei ole mingit mõtet piirduda paarisaja korteriga.»