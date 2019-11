Mitmel tormis kannatanud ettevõtjal pole kahjunõudeks õigust

Elektrilevi käiduvaldkonna juhi Andres Tõnissaare sõnul on praegu hüvitatud 16 000 eurot 48 kahjunõudele, kuid kindlasti pole see summa, mida paljud ettevõtted kannatasid, kui rääkida toiduainetööstustest ja puidutehastest.

«Sinna lähevad suured summad. Ühtpidi on see generaatorite ostmine, teistpidi ka oma elektrisüsteemide ettevalmistamine. Igal juhul me täna tõsiselt kaalume seda, et olla tulevikus valmis sellisteks katkestusteks,» rääkis Valio Eesti tegevdirektor Maido Solovjov.