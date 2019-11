Guido Pärnits tuuleparkidest: maailma kestmajäämine on julgeolekust tähtsam

Mainor on küll peamiselt tuntud Ülemiste keskuse ja kinnisvaraarendamisega, kuid ettevõttel on ka tütarfirma Vaivara Wind, mis arendab tuuleparki Narva külje all Auveres.

«Radaripargi uuendamine selliseks, et ta ei sega tuulegeneraatorite paigaldamist ja ehitamist Ida-Virumaale, on väga õige. Riigis tehakse kulutusi palju ebaolulisemate asjade peale, aga see on tähtsam,» ütles Pärnits.

«Punaseid tsoone on maailmas igal pool ja mingisugused alad jäävad ikka piirangute alla,» tõdes ta, «aga nii, et kirvega lüüakse suured territooriumid, elimineeritakse ära alad, kus võiks maailmasäästvat energeetikat arendada, see on ikka väga vale,» rääkis ta.

Pärnitsa sõnul on pea parimate tuuleoludega Ida-Virumaale rohelise energia tootmisele piirangute panemine julgeolekukaalutlustel vale.

«Võibolla väga pateetiliselt öeldes – panna kõrvuti maailma kestmajäämine ja täiesti teoreetiline turvalisuskaalutlus – ma arvan siiski, et oht meie idanaabri poolt on piisavalt teoreetiline – selle kallal võivad suured poisid ju suuri nõupidamisi pidada –, aga maailm pole enam selline, nagu ta oli 50 aastat tagasi, kus sõdu peeti põhimõtteliselt sellepärast, et mingit piirkonda vallutada,» rääkis Pärnits.

Ta möönis, et praegu võib olla kokkupõrkeid moslemite ja kristlaste vahel. «Aga see, et kaks valget riiki hakkavad omavahel sõdima, – ma mõtlen päris sõda, igasugused majandussõjad on teine asi – ma arvan, et need ajad on ikka möödas.»

Ühiskonna siht peaks Pärnitsa sõnul olema selline, et kuidas maailma üldse jätkusuutlikult kestma jätta. «Üks võimalus selleks on kindlasti alternatiivenergia ja minu arvates riik peaks igati toetama tuulegeneraatorite püstipanekut. Mul on väga hea meel, et Sõnajalad selle sõja võitsid [Aidu tuulepargi vaidlus – toim], sest nad teevad õiget asja,» ütles ta.

Mis puudutab Vaivara Windi arendatavat Auvere tuuleparki, siis seda arendab Mainor Pärnitsa sõnul tasapisi edasi.

«Meie põhiäri ei ole energeetika. Võibolla sellepärast oleme, kas just kõrvaltvaatajad; aga pole nii agressiivsed arendajad kui Sõnajalad, kel see on põhiäri. Kindlasti oleme asjast huvitatud ja elame väga kaasa sellele, mis Eesti seadusandlusega toimub,» ütles ta.

Postimees kirjutas reedel, et Kirde-Eestis viie aasta pärast tööd alustav uus õhuseireradar vabastaks Saaremaa-suuruse maalahmaka kõrguspiirangu küüsist, mille üle on tuuleparkide arendajad riigiga hulga piike murdnud ja usinalt kohtuuksi kulutanud.