Automüüjad jooksid riigifirma kopsakale hankele tormi

See tähendab, et Eesti Energia ning selle kontserni kuuluvate ettevõtete värvides vuravad tulevikus Eesti teedelt tuttavad sõidukid.

Tähelepanuväärne on, et Autospiriti kontserni ettevõtted esitasid kokku neli pakkumist: Autospirit Tartu kaks erinevat, lisaks ka Ascar Auto ja Ascar Tartu.

Kuigi kõrvaltvaatajale võib jääda mulje, et vahest tahetakse teha sikku ehk õngitseda mitme ettevõtte erineva pakkumisega meelepärast hinda, on tõenäoliselt tegemist ühispakkumistega. Lisaks on Autospiriti ja Ascari sõidukite valik erinev. Grupi ettevõtted pakuvad muuhulgas Opeli, Peugeot', Fiati, Kia, Mazda ja Nissani sõidukeid.