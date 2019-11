Eesti Energia vallandas usalduse kaotanud tütarfirma juhi

Enefit SIA ainuaktsionäri, Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul on edasine koostöö Janis Bethersiga välistatud.

«Enefit on Lätis tuntud ja klientide poolt kõrgelt usaldatud energialahenduste pakkuja. Et väljateenitud usaldust hoida, peab ka meil endil olema laitmatu juhtimiskvaliteet. Me ei tolereeri küsitavat käitumist ja oleme seetõttu otsustanud töösuhte Janis Bethersiga lõpetada,» ütles Sutter.