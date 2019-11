Bigbank: eestlase saab õnnelikuks teha vaid võõras raha

«Warren Buffeti üks suurimaid edu saladusi on see, et talle ei meeldi varasid müüa, sest paremate varade väärtus kasvab kiiremini kui samal ajal jõuab raha odavneda – nii kogunebki ajapikku tõeline rikkus,» ütles Jonna Pechter.

«See, et suur osa laenudest on koondunud rikkamate inimeste kätte, on Eesti riigi puhul täiesti normaalne nähtus. Me ei ole kaua vabad olnud ning seega ei ole jõudnud ka inimesed suurel hulgal varasid akumuleerida,» ütles ta.

Pechteri sõnul inimesed lihtsalt söövad nii otseses kui ka kaudses mõttes oma olemas oleva raha ära ja kui võimendust ei kasuta, siis ei saa ka raha juurde tekkida.

«Tõeliselt rikastel inimestel ei ole mitte palju raha, vaid neil on suur kogus erinevaid varasid, nii käega katsutavaid ehk materiaalseid kui ka finatsinstrumente, mida täna kuvatakse meile ainult ekraanil. Need, kes hoiavad suuri summasid konto peal vedelemas, kaotavad enim, sest sealt närib inflatsioon ära proportsionaalselt suuri ampse.»

Pangajuht algajatel investeerimiseks laenu võtta ei soovita. «Täna on paljude inimeste elu unistus saada rahaliselt vabaks ning aina enam kuuleb noorte inimeste suust sõnapaari »oravarattalt maha«. Kuigi julgustan kõiki, nii noori ja vanu, tegelema enda harimisega investeerimise teemal, siis pean kõikide tulevaste ingelinvestorite kurvastuseks ütlema välja saladuse, et väikeste summadega rikkaks siiski ei saa. Juurde teenib veidi ikka, kuid tõeline rikkus tuleb suuri summasid investeerides,» lisas Pechter.

Eesti Panga viimasest ülevaatest selgus, et rikastel on suured võlad ning 85 protsenti koguvõlast on koondunud 40 protsendi suurima sissetulekuga majapidamiste kätte.