Maailma parim aktsia kaotas ühe hommikuga 98 protsenti oma väärtusest

Kaks nädalat varem teatas MSCI, et plaanib lisada ArtGo aktsia oma aktsaiindeksisse MSCI China Indeks. Indeksisse lisamine on ettevõtetele oluline, sest siis peavad väärtpaberit ostma indeksi liikumist järgivad indeksifondid ja börsil kaubeldavad fondid.

Juba septembris hoiatas aktivistinvestor David Webb, et aktsia puhul on tegemist mulliga ning sellega manipuleeritakse lisades, et ta on sellest kirjutanud ka Hongkongi väärtpaberituru järelvalvele, kirjutab The Wall Street Journal.