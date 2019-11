Pangad hoiatavad pettuste eest: salakaval skeem võib kontolt viia sadu tuhandeid

«Internetiajastul, mil info ja raha liiguvad sageli vaid sekunditega, on oluline, et inimesed oleksid teadlikumad, kuidas internetis turvaliselt käituda,» rääkis Swedbanki finantskuritegude tõkestamise juht Indrek Tibar.

Kuna internet pole anonüümne, võib Tibari sõnul tänapäeval leida pea igaühe kohta avalikku teavet nii tööalase kui ka isikliku elu kohta. «Sellest tulenevalt on sagenenud erinevad pettused, kus isikliku tuttava või äripartnerina esinedes trikitatakse inimesi näiteks kandma raha petiste kontrolli all olevatele kontodele,» ütles ta.

Kuigi tagantjärele vaadates sisaldus palves ohumärke, edastas ettevõtte juht pangale siiski maksekorralduse. Sarnase mahuga kontsernisisesed maksed on selles ettevõttes tavapärased ning ka makse välisele osapoolele ei äratanud kahtlust ettevõtte suure rahvusvahelise partnerite võrgu tõttu.

Pääses napilt

Emafirma juhina esinenud pettur palus ka maksekorralduse koopiat, mille Eesti ettevõtte juht otsustas saata telefoni teel sõnumiga. Telefonisõnum läks tegelikule emafirma juhile ja nii sai kiiresti selgeks, et tegemist on pettusega. Selleks ajaks, kui klient oma murega panka pöörduda jõudis, oli pank makse aga juba edastanud.

«Õnneliku lõpplahenduseni jõudmisel oli oluline roll juhusel, aga ka kliendi ja panga kiirel tegutsemisel. Pankadel on küll võimalik juba sooritatud makseid koostöös saaja pangaga tagasi kutsuda, aga kui raha on petturi kontole jõudnud ja sealt edasi liikunud, on kahju korvamise tõenäosus väga väike,» rääkis Indrek Tibar.