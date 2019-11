Endisesse veduridepoosse Tallinnas tuleb konteinerhotell

Hotellis on 84 tuba, mis tähendab, et hea une ja vägeva kogemuse saavad kuni 168 inimest. «Industriaalsesse keskkonda oleme loonud toa, mis üllatab külalist positiivselt oma mugavuse, hubasuse ja funktsionaalsusega,» selgitas hotellijuht Killu Maidla.

Hektori konteinerhotell on ühtlasi esimene hotell Balti Jaama Turu ja Telliskivi Loomelinnaku alal. «Vähem kui 10 aastaga mahajäetud tööstusalast Tallinna peamiseks tõmbekeskuseks kujunenud piirkond on oma esimest hotelli oodanud juba mõnda aega. Meil on väga hea meel, et selle tühimiku täidab Hektor oma pöörase ideega,» kommenteeris Balti Jaama Turu ala arendava Astri Grupi juht Anne Aland.