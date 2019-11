«Majandusruum»: aeg, kui igal ärimehel oli oma puitmajatööstus, sai läbi

Nimelt, sügis on olnud puitmajatootjatele sünge ning viimase paari kuu jooksul on tervelt kuus Eesti puitmajatootjat kas pankrotti, saneerimisele või tootmise sulgemise teed läinud. Asjaosalised ennustavad, et hingusele minejaid on veelgi.

Ajakirjanikud arutasid saates, mis on juhtunud valdkonnas, mida veel mõne aasta eest peeti kullaauguks ja nimetati Eesti eksportiva tööstuse pailapseks. Selleks on laias laastus kaks põhjust. Esiteks on oma jälje jätnud jahtuv Skandinaavia turg, kuhu on keerulisem müüa ning teiseks põhjuseks on üleüldine sektori korrastumine, sest varem meelitas selle edu ka juhuslikke õnneotsijaid. Aeg, kui piltlikult igal endast lugupidaval ärimehel oli ka oma puitmajatööstus, sai lihtsalt läbi.