Rikaste riikide klubi: Eesti valitsus mõelgu pensionireformi osas ümber

OECD märkis, et Eesti eksporti on kahjustanud nõrk globaalne nõudlus. Tarbimine peaks hoolimata palgakasvu aeglustumisest püsima tugev.

OECD hoiatas, et valitsuse plaan lubada raha väljavõtmist teisest pensionisambast võib hullemaks teha vanainimeste vaesuse probleemi.

«Ootuste järgi võtab pensionisääste välja märkimisväärne osa majapidamistest, eriti sellised, kes on võrdlemisi madala sissetulekuga ja suure kalduvusega kulutamisele,» jätkas organisatsioon. «See võib lühiajaliselt suurendada makromajanduslikku volatiilsust ja tõsta pikemas plaanis vanainimeste vaesust, mis on juba niigi kõrgel tasemel,» hoiatas OECD.

Majanduskasv on OECD hinnangul Baltimaades tugevaim Leedus, kus see peaks sel aastal olema 3,6 protsenti ja järgmisel 2,5 protsenti. Inflatsiooniks prognoositakse vastavalt 2,3 ja 2,2 protsenti, töötuseks vastavalt 6 ja 5,9 protsenti.

Maailmamajandusele prognoosib OECD 2,9-protsendist kasvu nii tänavu kui ka järgmisel aastal. See on nõrgim näitaja alates rahanduskriisist. Maailmamajandust on rusunud aina süvenevad kaubandussõjad, nõrk investeerimiskeskkond ja poliitiline ebakindlus.