Sõõrumaa ei pelga Patarei merekindluse halba aurat

«See, et ta on vahepeal vangla olnud ja seal on olnud häda ja viletsust, siis ma olen kõigile öelnud, et see tuleb taastada mitte ainult füüsiliselt, vaid ka spirituaalselt. Loomulikult olen sellele mõelnud ja plaanin kaasata sinna inimesi ja ühinguid, kes loodetavasti aitavad seda spirituaalselt pöörata positiivseks ja tänasesse päeva. Kindlasti neid asju, mis seal lähiajaloos on toimunud, ei saa eitada, vaid seda tuleb teadvustada, tuleb leida vääriline väljund,» ütles Sõõrumaa.