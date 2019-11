Prokuratuur: Swedbanki seosed oligarhidega olid teada

Eilne Postimees kirjutas , et Venemaa suurärimees ja endine minister Mihhail Abõzov liigutas Swedbanki Eesti haru kaudu ja eestlasest kliendihalduri abiga offshore-firmade rägastikus sadu miljoneid dollareid.

Rootsi Televisioon (SVT) aga kirjeldas oma uurivas saate s, kuidas Vene relvatootja Kalašnikov Groupi osanik Vene oligarh Iskander Mahmudov saatis Swedbanki abil ligi miljon eurot Kalašnikov USA omanikule, kuigi esimene oli USA ja Euroopa Liidu saktsioonide all.

Swedbanki teatel oli pank informatsioonist teadlik ning see on jätkuvalt uurimise all.