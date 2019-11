Eestlasi hullutanud krüptorahaskeem ähvardab kokku variseda

Nimelt kirjutab Soome ringhääling, et üle maailma inimesi hullutanud OneCoini asutaja on kadunud ja ettevõtte kohta USAs käimas kriminaalasi.

OneCoini üks juhte on juba omaks võtnud, et virtuaalvaluuta on pettus, sest eelmisel nädalal kirjutas BBC, et kadunud krüptokuninganna Ruja Ignatova vend Konstantin Ignatov on osaluse virtuaalrahapettuses omaks võtnud.