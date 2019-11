Eesti pangad saavad lõpuks hiigeltrahvid

«Muudatus on väga tähtis just rahapesu vastases võitluses ja loob seadusandliku eelduse finantsvaldkonnas trahvide oluliseks tõstmiseks, kui näiteks krediidiasutus ei täida pangandussektoris kehtestatud nõudeid või ei kontrolli oma klientide tausta rahapesu tõkestamiseks,» ütles justiitsminister Raivo Aeg eelnõu riigikogule tutvustades.

Samal ajal pikendatakse rahatrahvi vabatahtliku tasumise tähtaega 15 päevalt 45-le. «Trahvide tasumiseks peaks olema inimesel mõistlik tähtaeg. Praegu on see liiga lühike ja seetõttu ei pruugi palgapäev tähtaja sisse jääda. See omakorda tähendab, et trahvi võib olla raskem või isegi võimatu tähajaks tasuda ja trahv peab minema kohtutäituri kätte sundtäitmisele,» märkis Aeg.