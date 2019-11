Alles mullu Eesti Energiaga liitunud tippjuht lahkus ootamatult ametist

Mullu ametisse asunud Teemant pidi ellu viima Eesti Energia klienditeenuste strateegiat, mille eesmärgiks on jõuda 2022. aastaks kuues Läänemere riigis kokku miljoni rahuloleva kliendini. Eesti Energia teatas täna, et Teemant otsustas Eesti Energiast lahkuda. Hando Sutter tänas Teemantit tehtud hea töö eest ning soovis talle edu uutes ettevõtmistes.