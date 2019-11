Unustage OPEC, nafta hinda mõjutab nüüd Hiina

Nüüd see enam nii ei ole, kirjutab ajakirjanik Anes Alic energiauudiste portaalis Oilprice.com.

Kui naftakartell teatas 2016. aasta 30. novembril, et esimest korda viimase kaheksa aasta jooksul vähendab hinnakriisi tõttu tootmist, hüppas musta kulla hind mõne päevaga üle kaheksa protsendi juba enne kui tootmist vähendama hakati. Alates tollest ajast kuni viimase ajani, alati kui OPECilt tuli mingi vihje tootmismahtude kohta või isegi sellest, et nad mõtlevad tootmismahtudele, nafta hind muutus ilma et oleks fundamentaalnäitajates oleks midagi muutunud.