Uuring: Eesti rikastel suured võlad

Väikseima sissetulekuga ehk esimese kvintiili majapidamiste käes on koguvõlast vaid protsent. «Keskmiselt on laenu võtnud veidi alla poole majapidamistest, kuid ka laenuvõtjate osakaal erineb sissetulekute lõikes palju: kõige madalamas sissetulekukvintiilis on laenukohustus 15 protsendil majapidamistest, kõige kõrgemas 80 protsendil,» märkis Branten keskpanga blogis.

Tema sõnul võib laenude tagasimaksmisel tõenäolisemalt tekkida tõrkeid siis, kui igakuisteks laenumakseteks kulub enam kui 30 protsenti sissetulekust. Eestis on selliseid majapidamisi ligikaudu 5 protsenti kõikidest laenuga majapidamistest. Samas on madalamates sissetulekurühmades nende osakaal oluliselt suurem.

Branten märkis, et kuigi Eesti majapidamised on viimastel aastatel aktiivselt laenu võtnud, ei ole võlakoormus ehk võla suhe sissetulekutesse suurenenud, sest ka sissetulekud on kiiresti kasvanud. «Eesti majapidamiste võlakoormuse näitajad on euroala keskmisest allpool, kuid sarnanevad Kesk- ja Ida-Euroopa riikide keskmiste näitajatega,» lisas ökonomist.

Samas tõi Branten välja, et lisaks võlakoormusele on ka Eesti majapidamiste säästud euroala keskmisest väiksemad ja samuti väga ebaühtlaselt jaotunud. «Laenukohustusega majapidamistel on likviidset finantsvara keskmiselt vähem kui ühe kuu brutosissetuleku ulatuses. Seega võib öelda, et kuigi Eesti majapidamiste laenumaksevõime on paranenud, on paljud laenuvõtjad sissetuleku isegi lühiajalise kaotuse korral siiski väga haavatavad,» ütles keskpanga ökonomist.