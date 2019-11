Missiooniga ettevõtja rajab Pärnumaale uut erasadamat

Lääneranna vallas on lõpusirgel Kadariku sadama uuendamine. Valminud on sadamabassein, sissesõidutee, kaldakindlustused, slipp, muulid ja ujuvkaid. Väljaehitamist ja viimistlemist ootavad veel kaipealsed ning sadamat teenindavad hooned. Sadam on mõeldud kohalikele hobimeresõitjatele ja harrastuskalastajatele ning sinna pääsevad sisse alused süvisega kuni 1,5 meetrit. Renoveeritud sadamas on 36 kaikohta ning slipilt saab vette lasta treilerpaate.

Sadama korrastamise võttis oma missiooniks Lääneranna vallas suvekodu omav ettevõtja Enriko Sala. «Võtsin Kadariku sadamat kui sotsiaalprojekti. Küla nimi on Mereäärse, aga väljapääsu merele ei olnud,» selgitas Sala. Tema sõnul jääb sadam eelkõige kohalike kalastajate paatidele mõeldud erasadamaks, kuid see on avatud ka teistele huvilistele.

Ametlikult on sadam veel ehitusjärgus ning sadamaregistrisse kantud ei ole. Järgmiseks hooajaks on omanikul plaanis rajada ka vee- ja elektriühendused ning tualetid.

«Meri on siin ümberringi madal, purjekate ja suuremate mootorpaatidega ei pääse nagunii ligi,» põhjendas Sala valitud sügavust 1,5 meetrit. Sadamaomaniku sõnul on uue sadama vastu huvi tundnud juba nii vabatahtlikud merepäästjad kui ka politsei, kelle paatide veeskamiseks on piirkonnas seni võimalusi nappinud.