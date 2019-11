Tehnoloogiasektori aktsiatel läheb jälle ülihästi

S&P 500 tehnoloogiasektori indeks on sel aastal kerkinud 41 protsenti, mis on pea poole võrra enam kui S&P 500 enda 24 protsenti.

Paljude fondijuhtide jaoks peegeldab tehnoloogiasektori tõus veendumust, et pikas perspektiivis on tehnoloogiasektori aktsiad võimelised näitama kiireid käibe- ja kasumikasvusid ja seda isegi tingimustes, kus laiem majandus näitab jahtumise märke.

«See on koht, kus kasv jätkub pikema aja jooksul, mis tähendab, et see on üsna hea investeering alati,» ütles The Wall Street Journalile investeerimisfirma Northern Trust Wealth Management investeeringute juht Katie Nixon.

Niinimetatud FAANG aktsiad (Facebook, Amazon, Apple, Netflix ja Google’i emafirma Alphabet), mis rallisid eelmise aasta algusest, on sel aastal liikunud üsna tagasihoidlikult. Vaid Apple’i ja Alphabeti aktsiad on viimastel kuudel kerkinud värsketele rekordtasemetele. Kuid kõrvale on tõusnud sektori uued grupid.

Selle aasta suurimateks tõusjateks on pooljuhtidesektor aga ka ettevõtted, kes valmistavad mikrokiipe tootvaid masinaid.

Nii on Applied Materialsi aktsia hüpanud sel aastal 89 protsenti, Tokyo Electroni aktsia 83 protsenti ja ASML Holding 79 protsenti ja mõned aktsiad isegi üle kahe korra.

«Need on ettevõtted, mis võimaldavad pooljuhtide tootjatel teha kompaktsemaid kiipe,» ütles investeerimisfirma CFRA aktsiaanalüüsiüksuse asepresident John Freeman. «Nende käes on võtmed, seega on neil ka hinnamääramise jõud,» lisas ta.

Väga hästi on läinud ka ettevõtetel, mis on keskendunud elektroonilistele maksesüsteemidele. Investorite sõnul on selle põhjuseks asjaolu, et tehnoloogia tungib meile peale igal pool.

«Kui te oleksite mulle 20 aastat tagasi öelnud, et ma võtan välja Visa kaardi, et maksta Madisoni linnas Wisconsini osariigis ühedollarilise parkimisarve, oleks ma arvanud, et te olete hulluks läinud, aga nüüd on see ainus makseviis, mida nad aktsepteerivad,» ütles varahaldusettevõtte Plumb Funds portfellijuht Tom Plumb.

Visa aktsia on sel aastal kerkinud 39 protsenti, Mastercardi aktsia 51 protsenti. Mõlema ettevõtte eelmise kvartali kasumid olid prognoositust paremad.