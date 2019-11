Helme juhtimisel võetakse krüptoraha luubi alla

«Eestis kaasatakse üha rohkem kapitali läbi uuenduslike tehnoloogiliste lahenduste ja sageli põhinevad need tehnoloogiad krüptograafial. Sellisel viisil kapitali kaasamine on üldjuhul aga reguleerimata ja investorite õigused ei ole piisavalt kaitstud. Seepärast on ministeerium ka vastava algatusega välja tulnud,» selgitas rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross pressiteates.