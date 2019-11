Galerii: väga pikalt rikkis Eesti moodsaim põlevkivielektrijaam sai hoo sisse

Mai keskpaigas välise soojusvaheti lekete tõttu seisatud Auvere 300-megavatise võimsusega elektrijaam on Eesti suurim tööstusinvesteering. Aastas suudab see toota 2,2 teravatt-tundi elektrienergiat, mis suudab katta üle 25 protsendi Eesti tarbimisest.

Elektrijaama ehitanud General Electric lõpetas garantiitööd möödunud nädalal. Kui varasemalt on General Electric maksnud elektrijaama üleandmise hilinemise tõttu 106 miljonit eurot leppetrahve, mis kattis saamata jäänud tulu seoses sellega, et elektrijaam ei saanud õigel ajal täisvõimsusel töötada, siis praegune trahv tuleneb töökindluse nõudest – iga protsendipunkt, mis jääb alla garantiitingimustes ettenähtu, on hinnastatud.