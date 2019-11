Lihatootja: Eesti rahva lihahimu aina kasvab

«Mille poolest Eesti kontsernis eraldi seisab, on tõsiasi, et erinevalt Skandinaaviast meil liha tarbimine ei lange, vaid kasvab,» ütles Horm BNS-ile.

«Arvestades, et peale sigade Aafrika katku puhangut Eestis kolm aastat tagasi on sigade arvukus Eestis järsult langenud ja Eesti isevarustatuse tase sealihas langenud 70 protsendi kanti, on Eesti rahva lihahimu rahuldamine päris keeruline,» märkis Horm.