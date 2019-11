Indrek Neivelt: Eesti iganenud maksusüsteem tuleks pöörata näoga tulevikku

Ehk siis maailm on muutunud ja muutub aina kiiremini ja kiiremini. Ja peab muutuma ka maksusüsteem. Nagu me sellest viimasest alkoholiaktsiisi tõstmisest teame, peab tegelikult arvestama väga suurte mõjudega, et see ei ole lineaarne. Ja ei ole lihtne maksude muutmine. Kui meil ei oleks naabreid ega vabakaubandust, siis oleks loomulikult lihtsam, aga nii see paraku ei ole. Kindlasti, kui me räägime sellest digimaksustamisest, räägime üldse erinevatest uutest eluvormidest vabas Euroopa Liidus, kus tööjõud vabalt liigub, peaks tegelikult rääkima ka maksudest laiemalt Euroopa Liidus, mitte ainult siin Eestis.

Me vajame mitmeid üleeuroopalisi makse, minu arvates küll, et me mitte ei konkureeriks seal, kus seda ei ole vaja. Ja samuti näiteks seesama eelnev kõneleja, Dmitri Jegorov, kui ta rääkis digimaksustamisest, jah, siin ei ole summad ei ole täna väikesed, aga see muutub, ja selge on see, et kusagilt tuleb pihta hakata, isegi kui ta alguses on 10 miljonit aastas, siis varsti ta on 100 miljonit jne, jne. Aga veel kord: mina täna digimaksustamisest ei räägi. Õrnalt puudutan ka mõnesid maksumäärasid, aga ma ei taha tegelikult neid konkreetselt välja pakkuda. Ma arvan, et kõige parem oleks see, kui me lepiksime kokku, et kui me maksusid muuta, siis vähehaaval, mitte väga palju korraga, sest järsud liigutused on liiga riskantsed.

Maksustame ressursi

Nii, kõigepealt loodusressursside maksudest. Me räägime väga palju sellest CO2-st ja keskkonnast. Tegelikult oleks rohkem vaja maksustada maailmas loodusressurssi – mitte tarbimist, vaid just loodusressurssi. Sest kui me mõtleme selle tarbimise peale, siis näiteks käsitöö on sama moodi maksustatav täna käibemaksuga kui plastmassist nõud või mingid muud plastmassist tehtud asjad. Selline ei ole õige, aga samas on selge, et sellist riikidevahelist kokkulepet ühes riigis ilmselt teha ei saa, ei sünni, sest alati leidub keegi, mõni riik, kes tahab oma konkurentsivõimet tõsta. Selles mõttes ma arvan, et ressursimaksude poolest ei ole meil mõtet hakata teerajajaks. Katsume teistega koos sammu pidada ja vaatame, et meie majandus konkurentsivõimetuks ei muutu.

Aga millest ma kindlasti arvan, et me peaksime rääkima keskkonnasaastamise juures, on see, kuidas me saastame oma põhjavett. Mitte me ei peaks niipalju rääkima CO2-st, vaid just nimelt põhjaveest. Sellest, kui palju meie põllumajandus kasutab väetisi ja kemikaale. Minu arvates on vähemalt see palju suurem oht loodusele kui metsade raiumine, millest nii palju juttu on. Ja siin ma pakuksin välja, et ainukene, vähemalt minu mõttes ainukene töötav mudel on see, kui me vabastaksime mahepõllumajanduse käibemaksust.