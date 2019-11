Pööre taastuvenergia turul: elektriarved langevad

Seni on kehtinud süsteem, kus ettevõtjad saavad iga toodetud megavatt-tunni pealt fikseeritud tasu (53 eurot) ehk toetus on nende jaoks olnud riiklikult garanteeritud.

Pikemaajalisem eesmärk on see, et varem suuresti doteeritud taastuvenergiaäri muutuks iseseisvaks ja kasumlikuks riigi toeta. Valitsus on varem tunnistanud, et aastaks 2030 loodetakse taastuvenergia toetused sootuks nulli viia.