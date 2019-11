Meestepäeva uuring: vaid 10 protsenti meestest on palgaga rahul

Rohkem kui iga kolmas Eesti mees on oma tööga rahul ja iga neljas oma töö üle uhke. Vaid üksikud on tundnud, et ei saa tööga hakkama, selgub CVKeskuse ja Palgainfo Agentuuri suurest tööturu-uuringust, milles osales üle 9000 töötaja ja tööotsija.

Samas kannatavad paljud Eesti mehed tööstressi käes. Enam kui kolmandik on tundnud end tihtipeale tööst väsinuna ja pea viiendik leiab, et suur töökoormus tekitab stressi. Töötüdimust on tundnud 15 protsenti meestest ja sama palju mehi leidis, et on sageli töö pärast närvilised. Kümnendik meestest on tundnud, et neid koheldakse ebaõiglaselt.

Eesti mehed saavad üldiselt hästi läbi töökaaslastega. Samuti on pea pooled rahul töö asukohaga ja saavad üpris hästi läbi oma vahetu juhiga. Märksa vähem meeldib aga meestele see, kuidas tööaeg on ettevõtetes korraldatud. Ka töövahendite ja tööriietusega on täiesti rahul umbes kolmandik meestest.